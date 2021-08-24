Путин призвал уделять больше внимания поддержке фермеров

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Российские власти должны сконцентрировать внимание на поддержке фермерских хозяйств и развитии ярмарок для обеспечения прямой реализации продукции, это должно помочь снизить цены, заявил Владимир Путин.

"Полностью разделяю настрой партии уделить больше внимания поддержке фермеров, малого бизнеса на селе, включая развитие ярмарок и точек нестандартной торговли во всех регионах России, где фермеры могут напрямую, без посредников продавать свою продукцию", – сказал президент, выступая на съезде "Единой России".

По словам российского лидера, реализация этих мер окажет влияние и на снижение цен на продукты питания.

Ранее Путин призвал запустить новую программу расселения аварийного жилья. Он отметил, что сейчас регионы расселяют дома, признанные аварийными на начало 2017 года. При этом глава государства поддержал предложение "Единой России" расселять жилье, признанное аварийным на 1 января 2021 года.