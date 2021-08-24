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Общество

17:43

Путин заявил, что выплаты в размере 15 тыс рублей получат курсанты и правоохранители

власть общество

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Единовременные выплаты в размере 15 тысяч рублей, предназначенные для военных, получат также курсанты и сотрудники правоохранительных органов, заявил Владимир Путин. Об этом сообщает РИА Новости.

"Предлагаю распространить эту выплату и на курсантов военных училищ, и на сотрудников правоохранительных органов", – сказал президент на съезде "Единой России".

Ранее Путин предложил разово выплатить в среднем по 15 тысяч рублей военнослужащим по итогам 2021 года.

Также президент призвал организовать в этом году дополнительную разовую выплату для всех российских пенсионеров в размере 10 тысяч рублей. Путин подчеркнул, что данная выплата должна коснуться всех пенсионеров без исключения, в том числе работающих и военных.

Позднее стало известно, что закон, необходимый для начала анонсированных президентом выплат, будет принят парламентом в самом начале осенней сессии.

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