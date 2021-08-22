Путин заявил о необходимости возврата соцвыплат, списанных банками у граждан за долги

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Деньги, которые были выделены россиянам в качестве мер соцподдержки и списаны банками для погашения кредитных долгов, должны быть возвращены гражданам, заявил Владимир Путин. Об этом сообщает ТАСС.
"Что касается автоматического списания со счетов граждан средств, которые они получают от государства в сфере социальных выплат, особенно связанных с подготовкой к школе и других, они должны быть защищены. Но если финансовые учреждения списывают в автоматическом режиме, нужно сделать так, чтобы эти деньги вернули", – сказал президент на встрече с представителями "Единой России".
Путин призвал членов партии проработать соответствующий законопроект после формирования нового созыва Госдумы. По его словам, необходимо создать юридический механизм, который сможет обеспечить защиту средств поддержки.
"Если мы говорим о том, что эти деньги защищенные, значит, их надо реально защитить. И ничего страшного здесь не произойдет, это тот самый случай, который не подпадает под общие правило "закон обратной силы не имеет", – отметил Путин.
Ранее Путин выступил с предложением организовать в этом году дополнительную разовую выплату для всех российских пенсионеров в размере 10 тысяч рулей. Путин подчеркнул, что данная выплата должна коснуться всех пенсионеров без исключения, в том числе работающих и военных. Он пояснил, что реальная инфляция для пожилых людей оказывается выше средней в стране.
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