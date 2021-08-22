Путин поручил дополнительно разово выплатить пенсионерам по 10 тыс рублей

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Владимир Путин выступил с предложением организовать в этом году дополнительную разовую выплату для всех российских пенсионеров в размере 10 тысяч рулей. Об этом сообщает ТАСС.

"Тысяча рублей для пенсионеров подъедается инфляцией, ее недостаточно, нужно выплатить разово пенсионерам еще 10 тысяч рублей", – заявил президент на встрече с представителями партии "Единая Россия".

Путин подчеркнул, что данная выплата должна коснуться всех пенсионеров без исключения, в том числе работающих и военных. Он пояснил, что реальная инфляция для пожилых людей оказывается выше средней в стране.

"Я сказал о средней цифре инфляции в 6,5% год к году, но для пожилых людей она, пожалуй, даже еще побольше. Почему? Потому что структура потребления у них другая", – уточнил Путин.

Кроме того, российский лидер предложил разово выплатить в среднем по 15 тысяч рублей военнослужащим.

"Думаю, будет справедливым осуществить единовременную выплату военнослужащим по результатам этого года <...> в среднем по 15 тысяч рублей", – добавил Путин.

Ранее Владимир Путин поручил правительству РФ подготовить предложения по упрощению порядка предоставления финансовой помощи гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций природного характера. Уточняется, что гражданам необходимо будет лишь подтвердить проживание в помещении, подвергшемся последствиям ЧС.