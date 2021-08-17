Путин поручил упростить оформление выплат пострадавшим при ЧС

10:25
Фото: kremlin.ru
Владимир Путин поручил правительству РФ подготовить предложения по упрощению порядка предоставления финансовой помощи гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций природного характера. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.
"Представить предложения о внесении в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих упрощение процедуры предоставления гражданам, признанным пострадавшими в результате чрезвычайных ситуаций природного характера, единовременной денежной выплаты, а также денежных выплат в связи с утратой имущества первой необходимости", – говорится в тексте поручения.
Уточняется, что гражданам при этом необходимо будет подтвердить проживание в помещении, подвергшемся последствиям ЧС.
Срок исполнения поручения установлен на 1 сентября 2021 года.
Кроме того, к этой же дате кабмин должен предоставить предложения по возмещению расходов на ремонт жилья пострадавших от природных катастроф.
Ранее Путин призвал оперативно оценить ущерб от природных пожаров в регионах РФ и принять планы по восстановлению жилых домов, помещений и социально значимых объектов. По его словам, масштаб и характер природных бедствий в некоторых регионах России носит беспрецедентный характер. Президент также призвал избегать бюрократии при подтверждении гражданами права на выплаты после ЧС.
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