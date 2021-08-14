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Происшествия

15:29

Путин поручил оценить ущерб от природных пожаров в регионах

власть происшествия

Фото: ТАСС/AP/Ilya Timin

Владимир Путин заявил о необходимости быстро оценить ущерб от природных пожаров в регионах РФ, передает РИА Новости.

В ходе совещания по вопросу о ликвидации последствий подтоплений и природных пожаров в РФ он призвал принять планы по восстановлению жилых домов, помещений и социально значимых объектов.

По словам президента, масштаб и характер природных бедствий в некоторых районах в РФ носит беспрецедентный характер.

"Конечно, мы видим и понимаем, я еще раз это отмечу, что масштаб, характер природных бедствий в некоторых районах носит абсолютно беспрецедентный характер. Достаточно сказать, что например на юге порой за несколько часов выпадают сейчас месячные нормы осадков", – сказал он.

Президент также призвал избегать бюрократии при подтверждении гражданами права на выплаты после ЧС.

На данный момент на территории Якутии действует 172 природных пожара, за сутки ликвидировано 17. В населенных пунктах Бясь-Кюель, Тастах, Кырыкый, Бярийе, Ытык-Кюель, Ударник, Ергелех, Едей, Орто-Сурт, Мельжехси и Фрунзе сотрудники МЧС увеличивают минерализованные полосы и тушат отдельные очаги пожаров.

На заседании правительственной комиссии по ликвидации последствий ЧС на Дальнем Востоке сообщалось, что в регионе ведется тушение порядка 70 природных пожаров общей площадью, пройденной огнем в 1,3 миллиона гектаров. Всего с начала пожароопасного периода потушено 423 пожара на площади 906,3 тысяч гектаров. Эти показатели в полтора раза больше по количеству и в одиннадцать раз больше по площади аналогичных показателей прошлого года (288 пожаров/82,8 тысяч гектаров).

Глава Рослесхоза Иван Советников заявил, что площадь лесных пожаров в Якутии составляет более 7 миллионов гектаров. Глава Рослесхоза добавил, что речь идет о беглом низовом пожаре, когда выгорает подстилка, кустарник.

В Якутии из-за пожаров за сутки эвакуировали более ста человек

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