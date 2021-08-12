Метеоролог рассказала, дойдет ли дым от пожаров в Якутии до Москвы

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Специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что на данный момент ситуация, при которой дым от пожаров в Якутии дойдет до столицы, не прогнозируется. Об этом сообщает РИА Новости.

Позднякова подчеркнула, что при определенной синоптической ситуации дым может дойти до Центральной части России, однако в ближайшее время в столичном регионе будет преобладать северо-западный поток в высокой атмосфере.

"Продукты горения выносятся на большие высоты, на 5-7 километров, и уже там в свободном потоке переносятся. Пока направление воздушного потока таково, что воздух не будет загрязняться горением ни от мордовских лесов, ни от Якутии. Пока в перспективе не видно", – отметила синоптик.

Ранее Владимир Путин поручил главе МЧС Евгению Зиничеву увеличить группировку для тушения пожаров в Якутии, сообщает пресс-служба Кремля.

Руководству региона президент дал поручение подготовить предложения по увеличению поддержки пострадавших в результате ЧС. МЧС совместно с руководством Якутии должны подготовить предложения по мерам социальной поддержки пострадавших.