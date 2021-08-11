Путин поручил Зиничеву вылететь в Якутию и руководить тушением пожаров

Фото: МЧС РФ

Владимир Путин поручил главе МЧС Евгению Зиничеву отправиться в Якутию для оперативного управления группировкой сил МЧС, борющейся с пожарами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Ранее президент России поручил главе МЧС увеличить группировку для тушения пожаров в Якутии. МЧС совместно с руководством Якутии должны подготовить предложения по мерам социальной поддержки пострадавших.

Зиничев распорядился направить в Якутию два многоцелевых самолета-амфибии Бе-200ЧС, самолет Ил-76 министерства и 200 спасателей.

С 1 июля в Якутии ввели режим ЧС регионального характера в связи с переходом лесных пожаров на территории населенных пунктов и объектов экономики.

На минувшей неделе премьер-министр России Михаил Мишустин поручил оказать необходимую помощь регионам Дальнего Востока, пострадавшим из-за стихийных бедствий 2021 года. В частности, речь шла о финансовой поддержке.

