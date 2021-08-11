Более 40 человек погибли из-за лесных пожаров в Алжире

42 человека погибли в Алжире из-за лесных пожаров, 25 из них – военные. Об этом сообщают местные СМИ.

Власти страны просят помощи у других государств. Сами они не справляются – для борьбы с огнем не хватает самолетов.

Пожар вспыхнул в северной провинции Тизи-Узу, сейчас службы фиксируют уже 103 очага возгорания. Среди возможных причин пожаров – аномальная жара, но версию поджогов тоже не исключают. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.