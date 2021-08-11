Власти Египта с ноября установят минимальные цены на размещение в отелях

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C 1 ноября текущего года правительство Египта установит минимальные цены на размещение в отелях. Об этом заявил министр туризма страны Халед аль-Анани. Он отметил, что такие меры позволят обеспечить высокий уровень обслуживания.

По его словам, цена в пятизвездочных отелях будет минимум 40 долларов на человека, в четырехзвездочных – 28 долларов.

"Это позволить побороть нелегальную конкуренцию между отельерами, которые снижают цены и предоставляют туристам недостаточно хороший сервис. Мы начали два месяца назад отправлять в отели комиссии, которые проверяют уровень сервиса", – приводит слова Халед аль-Анани "Интерфакс".

Он также добавил, что египетские власти помогают турбизнесу восстановиться, в частности, снизили на 20–50% цены на обслуживание самолетов в аэропорту, предоставили 15-процентную скидку на авиатопливо. По словам Халед аль-Анани, в льготную программу включат и российские авиакомпании.

"Такие скидки будут действовать весь зимний сезон, до апреля 2022 года. Эти меры уже применяются для всех авиакомпаний, привозящих туристов в Хургаду, Шарм-эль-Шейх и Марса-Алам", – сказал он.

Ранее в Ассоциации туроператоров России сообщили, что уже к осени стоимость туров в Египет может снизиться.