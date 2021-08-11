Власти Египта с ноября установят минимальные цены на размещение в отелях

02:59
Фото: Москва 24/Александр Горностаев
C 1 ноября текущего года правительство Египта установит минимальные цены на размещение в отелях. Об этом заявил министр туризма страны Халед аль-Анани. Он отметил, что такие меры позволят обеспечить высокий уровень обслуживания.
По его словам, цена в пятизвездочных отелях будет минимум 40 долларов на человека, в четырехзвездочных – 28 долларов.
"Это позволить побороть нелегальную конкуренцию между отельерами, которые снижают цены и предоставляют туристам недостаточно хороший сервис. Мы начали два месяца назад отправлять в отели комиссии, которые проверяют уровень сервиса", – приводит слова Халед аль-Анани "Интерфакс".
Он также добавил, что египетские власти помогают турбизнесу восстановиться, в частности, снизили на 20–50% цены на обслуживание самолетов в аэропорту, предоставили 15-процентную скидку на авиатопливо. По словам Халед аль-Анани, в льготную программу включат и российские авиакомпании.
"Такие скидки будут действовать весь зимний сезон, до апреля 2022 года. Эти меры уже применяются для всех авиакомпаний, привозящих туристов в Хургаду, Шарм-эль-Шейх и Марса-Алам", – сказал он.
Ранее в Ассоциации туроператоров России сообщили, что уже к осени стоимость туров в Египет может снизиться.
Российских туристов в Египте заменили китайцы
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: