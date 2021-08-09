Первые российские туристы улетели в Хургаду после шестилетнего перерыва

Фото: Агентство «Москва»/Ведяшкин Сергей

Первые российские туристы улетели на курорт в египетскую Хургаду после шестилетнего перерыва, сообщает РИА Новости.

Первый рейс с 298 пассажирами отправился из Домодедово в 05:10. А в 9 утра вылетел следующий борт из терминала D международного аэропорта Шереметьево.

Гендиректор туроператора "TUI Россия" Тарас Демур, туристы которого первыми отправились на курорт, назвал старт полета регулярных рейсов первым шагом на пути к полноценному восстановлению авиасообщения с курортами.

Он выразил надежду, что в ближайшее время восстановится полноформатное авиасообщение с курортами Египта, а также, что полеты будет разрешено выполнять из всех аэропортов России.

Ранее авиакомпания "Россия" сообщила о готовности с 9 августа начать регулярные рейсы из Москвы на курорты Египта. Уточнялось, что для обеспечения безопасности россиян перевозчик заключил соглашение с АО "Шереметьево безопасность" на предоставление соответствующих услуг в аэропортах Шарм-эль-Шейха и Хургады. Самолеты перевозчика будут вылетать из России в Египет пять раз в неделю.

Позже Росавиация выдала допуски на регулярные рейсы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх "Аэрофлоту", "Победе", S7, Smartavia, "Уральским авиалиниям", Nordwind и Azur Air. Тем не менее, они смогут воспользоваться допусками только в том случае, если Оперштаб увеличит количество рейсов на этих маршрутах.

До 8 июля 2021 года в России действовал запрет на полеты отечественных авиакомпаний на египетские курорты. Он был введен в 2015 году после крушения рейса авиакомпании "Когалымавиа", который следовал из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. Распоряжение об отмене запрета подписал Владимир Путин.

