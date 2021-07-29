Авиакомпания "Россия" заявила о готовности начать регулярные рейсы на курорты Египта

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Авиакомпания "Россия" готова начать регулярные рейсы из Москвы на египетские курорты с 9 августа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя авиакомпании.

Собеседник агентства уточнил, что необходимые разрешения уже получены.

"На основании решения Оперштаба авиакомпания получила в Росавиации соответствующие разрешения на выполнение регулярных рейсов из столицы РФ в курортные города Арабской Республики Египет. Для обеспечения безопасности граждан РФ авиакомпания заключила соглашение с АО "Шереметьево безопасность" на предоставление соответствующих услуг в аэропортах Шарм-эль-Шейха и Хургады", – сказал он.

С 9 августа Россия увеличит число рейсов в Египет. Об этом 23 июля сообщил Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса. Там отметили, что решение о дальнейшем увеличении количества осуществляемых рейсов будет принято по итогам визита российской делегации в Египет, которая оценит эпидемическую обстановку в стране.

До 8 июля 2021 года в России действовал запрет на полеты отечественных авиакомпаний на египетские курорты. Он был введен в 2015 году после крушения рейса авиакомпании "Когалымавиа", который следовал из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. Распоряжение об отмене запрета подписал Владимир Путин.