Россия с 9 августа увеличит число авиарейсов в Сирию и Египет

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Россия с 9 августа увеличит число рейсов в Сирию и Египет, а также возобновит регулярное авиасообщение с Бахрейном, Доминиканой и Молдавией. Об этом сообщает Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.
"Принято решение с 9 августа увеличить количество регулярных рейсов на взаимной основе в Сирию по маршруту Москва – Дамаск с одного до трех рейсов в неделю. Кроме того, с 9 августа будет увеличено количество рейсов в Египет по маршрутам Москва – Хургада и Москва – Шарм-эш-Шейх с частотой пять рейсов в неделю на каждом маршруте", – говорится в сообщении.
Отмечается, что решение о дальнейшем увеличении количества осуществляемых рейсов будет принято по итогам визита российской делегации в Египет, которая оценит эпидемическую обстановку в стране.
Кроме того, Оперштаб принял решение о возобновлении с 9 августа на взаимной основе регулярного авиасообщения с Бахрейном по маршруту Москва – Манама с частотой два рейса в неделю, Доминиканой по маршрутам Москва – Пунта-Кана, Москва – Ла-Романа, Москва – Пуэрто-Плата с общей частотой три рейса в неделю, а также Молдавией по маршруту Москва – Кишинев с частотой три рейса в неделю.
"Оперативный штаб также рекомендует гражданам перед полетом в иностранные государства пройти вакцинацию для защиты от COVID-19", – заключили в штабе.
Ранее замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что запрет для российских авиакомпаний осуществлять воздушные перевозки из России в Грузию после стабилизации санитарно-эпидемиологической обстановки может быть снят. Он напомнил, что закрытие авиасообщения произошло в июле 2019 года из-за антироссийской провокации.
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