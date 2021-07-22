Авиасообщение с Грузией может быть восстановлено после стабилизации эпидобстановки – МИД

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Запрет для российских авиакомпаний осуществлять воздушные перевозки из России в Грузию после стабилизации санитарно-эпидемиологической обстановки может быть снят. Такое заявление сделал замглавы МИД РФ Андрей Руденко в беседе с РИА Новости.

Он напомнил, что закрытие авиасообщения произошло в июле 2019 года из-за антироссийской провокации.

"Убеждены, что мера эта временная. Рассчитываем, что грузинские власти извлекли уроки из произошедшего и после стабилизации санитарно-эпидемиологической обстановки, связанной с распространением коронавирусной инфекции, появится возможность вернуться к рассмотрению вопроса возобновления авиасообщения", – отметил дипломат.

В конце мая Грузия объявила об открытии сухопутных границ. Туристам нужно сдать несколько тестов на COVID-19, один из которых придется оплатить самостоятельно.

