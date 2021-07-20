В АТОР назвали причину снижения интереса россиян к Марокко

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Россияне стали реже интересоваться отдыхом в Марокко после ужесточения правил въезда в страну. Об этом сообщает АТОР.
Путешественники, которые не сделали прививку или получили только одну дозу двухкомпонентной вакцины, должны проходить десятидневный карантин в специальных отелях. Также по новым правилам все туристы старше 11 лет должны предъявить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 48 часов до въезда.
От карантина освобождаются только иммунизированные гости, в том числе российским "Спутником V". По словам директора Национального офиса по туризму Марокко в России Самира Сусси Риаха, даже это не спасает ситуацию.
"После возобновления авиасообщения России с Марокко турпоток не хлынул, но спрос все же был. Виза отдыхающим не нужна, а отельеры предлагают весьма лояльные тарифы", – отметил он, добавив, что активность снизилась, когда ужесточили правила въезда.
Ранее посол Италии в Москве Паскуале Терраччано оценил возможное открытие границ страны для российских туристов. По словам дипломата, пандемия ограничила туристические поездки из России в Италию.
Власти Турции допустили закрытие границ из-за нового штамма COVID-19
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