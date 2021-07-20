Посол Италии допустил открытие границ для российских туристов в сентябре

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Посол Италии в Москве Паскуале Терраччано оценил возможное открытие границ страны для российских туристов. Об этом сообщает ТАСС.

По словам дипломата, пандемия ограничила туристические поездки из России в Италию.

"В данный момент эта ситуация остается неизменной, и туристические путешествия все еще не разрешены, однако не исключено, что уже в сентябре, который в Италии является частью летнего сезона и остается весьма привлекательным с климатической точки зрения, обстоятельства могут измениться", – заявил Терраччано.

Представитель итальянского посольства уточнил, что решение будет приниматься в том числе с учетом продолжающейся кампании по вакцинации населения.

На данный момент поездки из России в Италию возможны только на основании уважительных причин, к которым относятся работа, лечение или учеба. Кроме того, граница открыта для обладателей постоянного вида на жительство.

Накануне стало известно, что глобальное открытие границ планируют в Канаде. С 7 сентября попасть в страну смогут граждане любых стран мира при условии прохождения вакцинации от коронавируса. Для привитых американцев въезд разрешат с 9 августа.

При этом Оперштаб продлил приостановку авиасообщения с Танзанией до 17 августа. Данное решение было принято в целях обеспечения защиты здоровья населения России.

