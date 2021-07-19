Канада откроет границы для всего мира 7 сентября

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Канадские власти 9 августа откроют границу для прошедших вакцинацию от коронавируса американцев, для привитых граждан других стран въезд станет доступен с 7 сентября, заявил министр общественной безопасности и обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям Канады Уильям Блэр. Об этом сообщает ТАСС.

"С 9 августа полностью вакцинированные граждане США смогут въехать в Канаду. 7 сентября мы откроем с определенными требованиями наши границы для полностью вакцинированных граждан других стран", – сказал Блэр.

Министр уточнил, что иностранцам, полностью прошедшим вакцинацию, будет не нужно проходить двухнедельный карантин.

Ранее стало известно, что Россия с 24 июля возобновит авиасообщение с Францией и Чехией, а также увеличит количество регулярных рейсов в Австрию, Бельгию, Болгарию, Грецию, Ливан, Хорватию, Венгрию и Эфиопию.