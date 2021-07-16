Маврикий открывает границы для туристов

У россиян появился шанс отдохнуть на Маврикии. Власти островного государства, расположенного у побережья Африки, открыли свои границы для туристов.

Правда тем, кто не сделал прививку, отправляться туда смысла нет. Две недели придется просидеть в номере на карантине. А вот люди, получившие вакцину "Спутник V", смогут свободно перемещаться по территории отеля и ходить на пляж.

Через 2 недели всем нужно будет сдать 2 ПЦР-теста. Если они окажутся отрицательными, туристы получат возможность путешествовать по всей стране.

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