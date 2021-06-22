"Специальный репортаж": "автоштрафы"

Автоматически списывать деньги со счетов автомобилистов – такое предложение озвучили в Минюсте, чтобы нарушители ПДД не копили штрафы.

С одной стороны, это освободит от работы судебных приставов – они перестанут гоняться за должниками и накладывать арест на их имущество. Но, с другой стороны, водители не смогут планировать свои затраты, поскольку их кошельки начнут худеть сами собой.

Специальный корреспондент Александр Кушак выслушал доводы за и против, чтобы понять, чем обернется инициатива. Об этом – в программе "Специальный репортаж".