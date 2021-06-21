В МЧС дали рекомендации поведения в жару

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В жаркую погоду стоит меньше курить, проводить влажную уборку и отказаться от употребления слишком холодных напитков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.

"В условиях смога и жары нужно чаще бывать в помещении, ежедневно проводить дома влажную уборку, меньше курить", – говорится в сообщении.

Специалисты также порекомендовали выпивать не менее 2–2,5 литров жидкости в сутки. Это может быть чай, негазированная минеральная вода, подсоленная вода и прохладительные напитки.

В ведомстве отметили, что, находясь дома, важно проводить влажные обтирания или принимать душ, температура воды при этом не должна быть ниже 30 градусов.

Что касается работы кондиционеров, в МЧС советовали выставлять его на температуру 23–25 градусов. Также важно не оставаться во влажной одежде в помещении с кондиционером.

Ранее в Роспотребнадзоре посоветовали сокращать рабочий день при высокой температуре в офисе. Специалисты заявили, что рабочий день должен быть на час короче при температуре 28,5 градуса и на четыре часа короче при температуре 30,5 градуса.

