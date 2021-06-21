В Роспотребнадзоре посоветовали сокращать рабочий день при высокой температуре в офисе

Фото: depositphotos/monkeybusiness

В Роспотребнадзоре выдали рекомендации по изменению рабочего времени в условиях аномально жаркой погоды. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Сотрудники Роспотребнадзора советуют сокращать рабочий день в офисе на час, если температура поднялась выше 28,5 градуса. При этом при повышении температуры в помещении до 29 градусов рекомендуется уменьшить время работы на два часа.

"При температуре 30,5 градуса (рекомендуется сократить рабочий день. – Прим. ред.) на четыре часа", – отмечается в рекомендациях.

В ведомстве также советуют при температуре 32,5 градуса непрерывно работать на открытом воздухе не более 20 минут. После этого нужно сделать перерыв на 10 минут в охлаждаемом помещении.

В общей сложности на улице в такую жару разрешено находиться не более 4–5 часов в специальной одежде, а без спецодежды – полтора-два часа. Кроме того, работодателю стоит перенести рабочий день на утреннее или вечернее время, а также допускать к работе лиц не моложе 25 и не старше 40 лет.

В Роспотребнадзоре дополнительно рекомендовали обращать внимание на питьевой режим. Не лишним будет организовать выдачу сотрудникам подсоленной воды, кисломолочных напитков, соков и кислородно-белковых коктейлей, заключили в ведомстве.

Ранее синоптик рассказал, как долго продержится аномальная жара в Москве. По словам специалиста, период жары будет крайне длительным. При этом температура окажется выше нормы на 7–9 градусов.