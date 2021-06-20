Синоптик рассказал, как долго продержится аномальная жара в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Москвичам рассказали, на какой срок задержится аномальная жара в городе. Свой прогноз дал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в интервью ТАСС.
По словам специалиста, период жары будет длительным.
"До конца недели следующей не видно никаких поводов для ослабления жары", – подчеркнул синоптик.
Вильфанд заявил, что температура будет выше нормы на 7–9 градусов. При этом жара в Москве будет ежедневно бить рекорды, прогнозирует специалист.
"Например, 20 июня рекордное значение 31,1 градусов, 22 июня – 31,8 градусов, а мы прогнозируем, что будет 33–35 градусов", – сказал метеоролог.
Он отметил, что волна тепла на следующей неделе несет в себе потенциальную опасность.
По прогнозу Гидрометцентра, в понедельник температура воздуха составит 31–33 градуса тепла, во вторник – 33–35 градусов.
"И вот до субботы температурный фон будет в диапазоне 29–35 градусов", – заключил Вильфанд.
Ранее суббота, 19 июня, стала самым жарким днем с начала лета в Москве. Столбики термометров в столице поднялись до отметки плюс 29,1 градуса.
Метеоролог рассказал, сколько еще продлится жара в столице
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