Синоптик рассказал, как долго продержится аномальная жара в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Москвичам рассказали, на какой срок задержится аномальная жара в городе. Свой прогноз дал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в интервью ТАСС.

По словам специалиста, период жары будет длительным.

"До конца недели следующей не видно никаких поводов для ослабления жары", – подчеркнул синоптик.

Вильфанд заявил, что температура будет выше нормы на 7–9 градусов. При этом жара в Москве будет ежедневно бить рекорды, прогнозирует специалист.

"Например, 20 июня рекордное значение 31,1 градусов, 22 июня – 31,8 градусов, а мы прогнозируем, что будет 33–35 градусов", – сказал метеоролог.

Он отметил, что волна тепла на следующей неделе несет в себе потенциальную опасность.

По прогнозу Гидрометцентра, в понедельник температура воздуха составит 31–33 градуса тепла, во вторник – 33–35 градусов.

"И вот до субботы температурный фон будет в диапазоне 29–35 градусов", – заключил Вильфанд.

Ранее суббота, 19 июня, стала самым жарким днем с начала лета в Москве. Столбики термометров в столице поднялись до отметки плюс 29,1 градуса.