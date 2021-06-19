Суббота в Москве стала самым жарким днем с начала лета

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Суббота, 19 июня, в Москве стала самым жарким днем с начала лета. Об этом РИА Новости сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"По состоянию на 16:00 столбики термометров в Москве поднялись до отметки плюс 29,1 градуса. Это самый высокий показатель с начала лета", – отметил Леус.



Ранее специалист предполагал, что температура воздуха в городе поднимется до +31 градуса. При этом он прогнозировал сухую и малооблачную погоду.

В Москве в воскресенье, 20 июня, объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Предупреждение связано с сильной жарой. Период предупреждения с 12:00 20 июня до 20:00.

