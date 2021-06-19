Суббота в Москве может стать самым жарким днем с начала лета

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Суббота, 19 июня, в столице может стать самым жарким днем с начала лета, температура поднимется до +31 градуса. Об этом РИА Новости рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Он отметил, что Московский регион останется под властью антициклона. Погода будет сухой и малооблачной, а воздух продолжит прогреваться.

"Температура воздуха +29...+31, по области +29...+31", – сказал синоптик.

В субботу будет дуть юго-западный ветер со скоростью 2–7 метра в секунду. Атмосферное давление будет меняться незначительно и составит 754 миллиметра ртутного столба, что превышает нормы. Солнечная активность умеренная, геомагнитное поле спокойное, подчеркнул специалист.

"Сегодняшний день может стать самым жарки с начала лета", – заключил Леус.

Ранее стало известно, что с 11:00 19 июня до 11:00 21 июня из-за сильной жары в Москве объявили желтый уровень погодной опасности.

По словам заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова, из-за установившейся жаркой погоды коммунальные службы чаще поливают дороги и проводят аэрацию воздуха в городе.

Спасатели призвали горожан избегать перегрева на солнце, пить больше воды и носить головные уборы.

