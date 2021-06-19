Переменная облачность и до 29 градусов тепла ожидается в столичном регионе 19 июня

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
19 июня в Московском регионе синоптики прогнозируют переменную облачность и до 29 градусов тепла. Информация об этом опубликована на портале "Метеоновости".
Специалисты уточнили, что в регионе сохранится влияние антициклона, осадков не ожидается.
"Максимальная температура в Москве достигнет 27–29 градусов тепла, по области до +29 градусов. Ветер юго-западный 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 755 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха – около 40%", – отмечается в материале.
Синоптики сообщили, что для метеочувствительных людей, имеющих проблемы с легкими и сердцем, а также нарушениями механизмов термоадаптации подобная погода оказывает выраженную нагрузку на организм. Из-за высокого атмосферного давления некоторые могут ощутить недомогание, страдать от головных болей и болей в области сердца. Возможны внезапные скачки артериального давления.
Ранее стало известно, что с 11:00 19 июня до 11:00 21 июня из-за сильной жары в Москве объявили желтый уровень погодной опасности.
По словам заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова, из-за установившейся жаркой погоды коммунальные службы чаще поливают дороги и проводят аэрацию воздуха в городе.
Спасатели призвали горожан избегать перегрева на солнце, пить больше воды и носить головные уборы.
В Москве ожидается сильная жара в выходные
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: