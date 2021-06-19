Переменная облачность и до 29 градусов тепла ожидается в столичном регионе 19 июня

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

19 июня в Московском регионе синоптики прогнозируют переменную облачность и до 29 градусов тепла. Информация об этом опубликована на портале "Метеоновости".

Специалисты уточнили, что в регионе сохранится влияние антициклона, осадков не ожидается.

"Максимальная температура в Москве достигнет 27–29 градусов тепла, по области до +29 градусов. Ветер юго-западный 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 755 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха – около 40%", – отмечается в материале.

Синоптики сообщили, что для метеочувствительных людей, имеющих проблемы с легкими и сердцем, а также нарушениями механизмов термоадаптации подобная погода оказывает выраженную нагрузку на организм. Из-за высокого атмосферного давления некоторые могут ощутить недомогание, страдать от головных болей и болей в области сердца. Возможны внезапные скачки артериального давления.

Ранее стало известно, что с 11:00 19 июня до 11:00 21 июня из-за сильной жары в Москве объявили желтый уровень погодной опасности.

По словам заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова, из-за установившейся жаркой погоды коммунальные службы чаще поливают дороги и проводят аэрацию воздуха в городе.

Спасатели призвали горожан избегать перегрева на солнце, пить больше воды и носить головные уборы.

