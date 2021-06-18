МЧС предупредило москвичей об аномальной жаре

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В субботу в столице установится 30-градусная жара. Об этом предупредили в московском управлении МЧС.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 11:00 с сохранением до 20:00 19 июня местами в Москве ожидается сильная жара – 30–31 градус", – говорится в сообщении.

В связи с этим спасатели призвали горожан избегать перегрева на солнце, пить больше воды и носить головные уборы.

Ранее в столице из-за сильной жары с 11:00 19 июня до 11:00 21 июня объявили желтый уровень погодной опасности.

Заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, рассказал, что из-за установившейся жаркой погоды коммунальные службы чаще поливают дороги и проводят аэрацию воздуха в городе.