МЧС предупредило москвичей об аномальной жаре

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В субботу в столице установится 30-градусная жара. Об этом предупредили в московском управлении МЧС.
"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 11:00 с сохранением до 20:00 19 июня местами в Москве ожидается сильная жара – 30–31 градус", – говорится в сообщении.
В связи с этим спасатели призвали горожан избегать перегрева на солнце, пить больше воды и носить головные уборы.
Ранее в столице из-за сильной жары с 11:00 19 июня до 11:00 21 июня объявили желтый уровень погодной опасности.
Заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, рассказал, что из-за установившейся жаркой погоды коммунальные службы чаще поливают дороги и проводят аэрацию воздуха в городе.
Москвичам напомнили об опасности солнца в дневное время