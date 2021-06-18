Москвичей предупредили о сильной жаре до понедельника

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В столице из-за сильной жары с 11:00 19 июня до 11:00 21 июня объявили желтый уровень погодной опасности. Об этом рассказали в Гидрометцентре России.

"Погода в Москве потенциально опасна. Период предупреждения – с 11:00 19 июня до 11:00 21 июня. Очень высокая температура – около 29–30 градусов тепла", – говорится в сообщении.

По словам заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова, из-за установившейся жаркой погоды коммунальные службы чаще поливают дороги и проводят аэрацию воздуха в городе.

"В цикличном режиме каждые 3 часа коммунальные службы проводят полив проезжей части: в жаркую погоду такие работы позволяют не только содержать дороги в чистоте, но и охлаждать поверхность дорожного полотна", – пояснил он.

Специалист отметил, что асфальт больше подвержен пластической деформации в жару и при длительном воздействии прямых солнечных лучей. Существенно снизить деформацию помогает регулярный полив. Если температура превышает 25 градусов, то добавляется еще и аэрация воздуха.

"Во время этих работ струи воды поливомоечной техники направляются вверх, таким образом они охлаждают не только дорожное полотно, но и воздух, который нагревается от асфальта", – рассказал Бирюков.

Также заммэра рассказал, что в такие жаркие дни особое внимание уделяется уходу за городскими цветниками. Их поливают рано утром или вечером так, чтобы земля увлажнялась на глубину залегания корней.

Ранее синоптики предупредили, что жара с температурой до +37 градусов ожидается в ближайшие дни в юго-восточной части Центрального федерального округа. С 20 по 25 июня она будут превышать климатическую норму на 7 и более градусов.