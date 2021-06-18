Москвичей предупредили о сильной жаре до понедельника

Фото: Москва 24/Никита Симонов
В столице из-за сильной жары с 11:00 19 июня до 11:00 21 июня объявили желтый уровень погодной опасности. Об этом рассказали в Гидрометцентре России.
"Погода в Москве потенциально опасна. Период предупреждения – с 11:00 19 июня до 11:00 21 июня. Очень высокая температура – около 29–30 градусов тепла", – говорится в сообщении.
По словам заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова, из-за установившейся жаркой погоды коммунальные службы чаще поливают дороги и проводят аэрацию воздуха в городе.
"В цикличном режиме каждые 3 часа коммунальные службы проводят полив проезжей части: в жаркую погоду такие работы позволяют не только содержать дороги в чистоте, но и охлаждать поверхность дорожного полотна", – пояснил он.
Специалист отметил, что асфальт больше подвержен пластической деформации в жару и при длительном воздействии прямых солнечных лучей. Существенно снизить деформацию помогает регулярный полив. Если температура превышает 25 градусов, то добавляется еще и аэрация воздуха.
"Во время этих работ струи воды поливомоечной техники направляются вверх, таким образом они охлаждают не только дорожное полотно, но и воздух, который нагревается от асфальта", – рассказал Бирюков.
Также заммэра рассказал, что в такие жаркие дни особое внимание уделяется уходу за городскими цветниками. Их поливают рано утром или вечером так, чтобы земля увлажнялась на глубину залегания корней.
Ранее синоптики предупредили, что жара с температурой до +37 градусов ожидается в ближайшие дни в юго-восточной части Центрального федерального округа. С 20 по 25 июня она будут превышать климатическую норму на 7 и более градусов.
Москвичам напомнили об опасности солнца в дневное время
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: