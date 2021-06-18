Ялту затопило из-за сильного дождя

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Река Водопадная вышла из берегов после продолжительных дождей в Ялте, сообщает РИА Новости.
По словам главы администрации Янины Павленко, подтопление происходит в хозяйственной зоне, из-за чего город может остаться без света. Она уточнила, что подтоплены переходы, дороги, жилые дома и соцобъекты.
"Самое страшное, что подтапливает хоззону "Крымэнерго", если ее сейчас затопит, то мы останемся без света", – сказала Павленко.
С полуночи до шести утра в Ялте выпала месячная норма осадков – 42 миллиметра. На Ай-Петри выпало 84 миллиметра осадков, это больше месячной нормы, которая составляет 72 миллиметра. При этом дожди в Ялте, Алуште, Симферополе, Севастополе и Евпатории продолжаются.
По прогнозам, они прекратятся только во второй половине дня со смещением циклона на юго-запад.
"В Алупке на трассе сошел сель, проехать невозможно. Дождь идет и будет идти весь день, как мы предполагаем… Уже есть точечные случаи подтопления подвалов домов", – добавила Павленко.
Она призвала местных жителей не выходить из дома без надобности.
Накануне сообщалось, что в Керчи и близлежащих районах за ночь выпало почти две месячные нормы осадков (82 миллиметра). Подтопленными оказались свыше 300 домов, обесточены больница и центральная часть города.
В ГУ МЧС Крыма агентству сообщили, что в селе Приозерном из-за сильного дождя, с которым не справилась дамба, подтопило 18 домовладений с приусадебными участками. Спасатели эвакуировали 40 человек, в том числе 10 детей.
В результате выхода из берегов реки Мелек-Чесме часть Керчи была обесточена, частично отсутствовало водоснабжение и водоотведение.
Глава Крыма Сергей Аксенов объявил режим ЧС регионального масштаба после ливней. Принято решение о создании комиссии по ликвидации ЧС. По словам Аксенова, все финансы из резервного фонда будут выделяться в полном объеме. Глава Крыма пообещал выплатить компенсацию всем пострадавшим от наводнения.
В Керчи после ливней ввели режим ЧС
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