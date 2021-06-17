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Москва 24

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Регионы

14:03

Глава Крыма рассказал, кто плыл за его лодкой в Керчи

регионы

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Глава Республики Крым Сергей Аксенов рассказал, что за его лодкой плыли спасатели МЧС, когда тот осматривал затопленные улицы. Об этом сообщает "Крым 24".

"Сотрудники МЧС сопровождают все лодки, они находятся в гидрокостюмах. Это делается со всеми без исключения. Я, соответственно, исключением не был. Мы проехали в больницу, ее нужно было осмотреть", – сказал он, выразив слова благодарности сотрудникам ведомства.

До этого в МЧС заявили, что люди, плывшие за лодкой Аксенова, к ведомству отношения не имеют. Там уточнили, что это были гражданские, "которые приняли для себя в этой критической ситуации такое не совсем понятное решение".

Трое мужчин плыли за надувной лодкой Аксенова в затопленной Керчи

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