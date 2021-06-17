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12:24

В МЧС прокомментировали видео с плывущими за лодкой главы Крыма "спасателями"

регионы

Видео: Rutube/Телеканал "Крым 24"

Плывущие за лодкой главы Крыма Сергея Аксенова люди в форме спасателей таковыми не являются. Такое заявление сделали в пресс-службе управления МЧС по Крыму.

"Это вообще были гражданские люди, которые приняли для себя в этой критической ситуации такое не совсем понятное решение. Они надели на себя эти костюмы и ничего умнее не придумали, чем плыть за лодкой Аксенова", – сообщили РБК в ведомстве.

Руководитель администрации Керчи Сергей Бороздин на свой странице в Facebook написал, что из-за ливней было решено ввести режим чрезвычайной ситуации межмуниципального уровня.

Он отметил, что Аксенов провел в Керчи заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Республики Крым.

Ранее сообщалось, что в Керчи и близлежащих районах за ночь выпало полторы месячной нормы осадков. Подтопленными оказались свыше 200 домов, обесточены больница и центральная часть города.

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