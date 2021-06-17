Мощные ливни затопили Керчь

В Керчи по улицам плывут ларьки, мусорные баки, застревают в воде грузовики и машины экстренных служб. Город затопило мощными дождями. На восток полуострова за ночь пролилась почти полуторамесячная норма осадков.

Такая же ситуация и в соседнем поселке Приозерном. Движение в центре города просто остановлено. Некоторые машины в воде почти по крышу.

Как сообщают местные интернет-издания, подтоплен и первый этаж больницы, но эвакуировать пациентов пока нет необходимости, уточнили в МЧС. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.