Жара в Москве может побить рекорд 1956 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В столице в предстоящие выходные воздух может прогреться выше 30 градусов, ожидается рекорд тепла, сообщает центр погоды "Фобос".

По прогнозам синоптиков, в пятницу в дневные часы температура воздуха составит плюс 23–28 градусов, а в выходные жара усилится. В ночное время столбики термометров будут опускаться лишь до плюс 12–17 градусов.

"В субботу днем ожидается плюс 25–30 градусов, в воскресенье – плюс 27–32 градуса. А это уже серьезная заявка на обновление рекорда максимальной температуры для 20 июня, который держится с 1956 года и составляет плюс 31,1", – говорится в сообщении.

Метеорологи отмечают, что аномальная жара без дождей продержится в столичном регионе большую часть следующей недели.

Ранее в Гидрометцентре рассказали, когда можно будет открыть купальный сезон в Москве.

Согласно прогнозам, 16 июня вода в Москве-реке прогреется выше 20 градусов. В черте города температура воды может оказаться еще теплее из-за стоков. Данные стоки очищены, но имеют температуру выше естественной.