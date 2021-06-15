Москвичам назвали дату открытия купального сезона

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

В Гидрометцентре рассказали, когда можно будет открыть купальный сезон в Москве. Об этом рассказал научный руководитель метеорологического ведомства Роман Вильфанд в беседе с РИА Новости.

По данным специалиста, в среду, 16 июня, вода в Москве-реке прогреется выше 20 градусов. Такие значения располагают к купанию, отметил синоптик.

"Можно будет купаться", – заявил Вильфанд.

Он уточнил, что в черте города температура воды может оказаться еще теплее из-за стоков. По словам Вильфанда, данные стоки очищены, но имеют температуру выше естественной.

В ведомстве также объяснили, что проводят свои замеры температуры воды в Москве-реке выше города по течению.

Ранее жителей центра Европейской России предупредили о приходе аномальной жары. Температура повысится после того, как регион окажется под влиянием антициклона.

В выходные температура будет выше нормы на 4 градуса. При этом в середине недели прогнозируется ее понижение.