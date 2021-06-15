Москвичам назвали дату открытия купального сезона

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
В Гидрометцентре рассказали, когда можно будет открыть купальный сезон в Москве. Об этом рассказал научный руководитель метеорологического ведомства Роман Вильфанд в беседе с РИА Новости.
По данным специалиста, в среду, 16 июня, вода в Москве-реке прогреется выше 20 градусов. Такие значения располагают к купанию, отметил синоптик.
"Можно будет купаться", – заявил Вильфанд.
Он уточнил, что в черте города температура воды может оказаться еще теплее из-за стоков. По словам Вильфанда, данные стоки очищены, но имеют температуру выше естественной.
В ведомстве также объяснили, что проводят свои замеры температуры воды в Москве-реке выше города по течению.
Ранее жителей центра Европейской России предупредили о приходе аномальной жары. Температура повысится после того, как регион окажется под влиянием антициклона.
В выходные температура будет выше нормы на 4 градуса. При этом в середине недели прогнозируется ее понижение.
Москвичам рассказали, как долго продлится жара
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