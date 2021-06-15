В Гидрометцентре предупредили об аномальной жаре в Центральной России

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Жителей центра Европейской России предупредили о приходе аномальной жары. Такие данные привел научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с РИА Новости.

Специалист заявил, что с понедельника в ЦФО пришло настоящее лето. При этом жара начнется после того, как центр Европейской России окажется под влиянием антициклона. В этот период ожидается повышение атмосферного давления, предупредил Вильфанд.

"В субботу будет 25–30, в воскресенье около 27–32 градусов", – заявил метеоролог.

Он пояснил, что в выходные температура будет выше нормы на 4 градуса. При этом в середине недели прогнозируется понижение температуры.

"Это связано с очень интересным фактом. Сейчас давление около нормы и в прогнозах звучит, что местами кратковременный, небольшой дождь. Это не высокое давление, которое препятствует развитию облакообразования", – рассказал эксперт.

Вильфанд отметил, что со среды ЦФО накроет область высокого давления с запада. По этой причине температура воздуха понизится на 1–2 градуса.

В четверг и пятницу, 17 и 18 июня, в центре Европейской России ожидается до 23–24 градусов тепла. Такая погода будет соответствовать норме, подытожил Вильфанд.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков пообещал жителям столичного региона солнечную погоду на текущей неделе. По прогнозам специалиста, температура воздуха будет варьироваться от 26 до 29 градусов.