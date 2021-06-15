В Гидрометцентре предупредили об аномальной жаре в Центральной России

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Жителей центра Европейской России предупредили о приходе аномальной жары. Такие данные привел научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с РИА Новости.
Специалист заявил, что с понедельника в ЦФО пришло настоящее лето. При этом жара начнется после того, как центр Европейской России окажется под влиянием антициклона. В этот период ожидается повышение атмосферного давления, предупредил Вильфанд.
"В субботу будет 25–30, в воскресенье около 27–32 градусов", – заявил метеоролог.
Он пояснил, что в выходные температура будет выше нормы на 4 градуса. При этом в середине недели прогнозируется понижение температуры.
"Это связано с очень интересным фактом. Сейчас давление около нормы и в прогнозах звучит, что местами кратковременный, небольшой дождь. Это не высокое давление, которое препятствует развитию облакообразования", – рассказал эксперт.
Вильфанд отметил, что со среды ЦФО накроет область высокого давления с запада. По этой причине температура воздуха понизится на 1–2 градуса.
В четверг и пятницу, 17 и 18 июня, в центре Европейской России ожидается до 23–24 градусов тепла. Такая погода будет соответствовать норме, подытожил Вильфанд.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков пообещал жителям столичного региона солнечную погоду на текущей неделе. По прогнозам специалиста, температура воздуха будет варьироваться от 26 до 29 градусов.
Москвичам рассказали, как долго продлится жара
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: