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Москва 24

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Общество

15:34

Москву накроет летняя жара на этой неделе

общество погода

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков пообещал жителям столичного региона солнечную погоду на текущей неделе. По его словам, к выходным температура воздуха может достигнуть 30 градусов, сообщает РИАМО.

"Погода на этой неделе в Московском регионе будет очень теплой, солнечной и без осадков. В понедельник и вторник возможны грозы, но уже со среды жителям региона дождей ожидать не стоит", – сказал он.

По прогнозам специалиста, в течение недели температура воздуха составит 26 – 29 градусов. Такие показатели окажутся существенно выше нормы. ​

Во второй половине предстоящей недели в Москве ожидается жаркая погода, об этом ранее рассказали в центре погоды "Фобос". Помимо этого, там уточнили, что июль ожидается сухим и жарким. Согласно прогнозу, температура будет выше нормы на 1,5–2 градуса, а дефицит осадков составит 20–40 процентов.

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