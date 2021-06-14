Синоптики рассказали о погоде в Москве в понедельник

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Температура воздуха в Москве в понедельник, 14 июня, поднимется до 23–25 градусов тепла, в Подмосковье – до 20–25 градусов. Об этом сообщает портал "Метеоновости".

"При переменной облачности местами пройдет кратковременный дождь. <...> Ветер юго-западный 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 747 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха – около 60 %", – говорится в сообщении.

Также прогнозируются неустойчивый геомагнитный фон. В начале недели, отмечают синоптики, в Москве чаще будет проглядывать солнце, станет меньше осадков.

Во второй половине предстоящей недели в Москве ожидается жаркая погода, об этом ранее рассказали в центре погоды "Фобос". Помимо этого, там уточнили, что июль ожидается сухим и жарким. Согласно прогнозу, температура будет выше нормы на 1,5–2 градуса, а дефицит осадков составит 20–40%.