Синоптики рассказали о погоде на следующей неделе в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Во второй половине предстоящей недели в Москве ожидается жаркая погода. Об этом сообщили в центре погоды "Фобос".
Синоптики отметили, что 13 июня будет определенным рубежом, после которого погода начнет становиться по-настоящему летней. Так, ночные температуры 14 и 15 июня не будут опускаться ниже +12…+17 градусов, а днем воздух будет прогреваться до +24…+29 градусов. 16 июня прогнозируется краткосрочное похолодание с дождями и шквалистым ветром.
"Если в четверг под утро в Москве +9…+14 градусов, днем +21…+26 градусов, то в последующие сутки показания термометров будут только прибавлять, и к следующим выходным в темное время суток ожидается +13…+18 градусов, а в разгар дня +26...+31 градусов, что на 5 градусов выше, чем должно быть в это время года", – говорится в сообщении.
В центре уточнили, что июль также ожидается сухим и жарким. Согласно прогнозу, температура будет выше нормы на 1,5–2 градуса, а дефицит осадков составит 20–40%.
В августе отклонения сократятся, однако по-прежнему будет достаточно тепло.
Ранее облачность помешала жителям Московского региона наблюдать частичное солнечное затмение. Прошлый раз кольцеобразное затмение произошло 20 мая 1966 года.
Москвичи смогут позагорать в городе в июле
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