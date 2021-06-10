Наблюдению частичного солнечного затмения в столице помешала облачность

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10 июня произошло первое за 55 лет видимое с территории России кольцеобразное солнечное затмение, однако в столице его оказалось невозможно наблюдать из-за густой облачности и дождя. Последнее кольцеобразное затмение было видно 20 мая 1966 года.

В беседе с РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что небосвод закрыт облаками по всей толще стратосферы, из-за чего у жителей Московского региона нет ни единого шанса его увидеть. Он уточнил, что остается лишь смотреть трансляцию затмения на YouTube-канале Московского планетария.

В столице максимальная фаза наступила в 14:26, когда Луна закрыла 0,26 диаметра Солнца, или 16%. Полностью спутник Земли уйдет с диска звезды в 15:16.

Лучшим местом для наблюдения затмения на территории страны стал город Певек на Чукотке. Там в 14:16 луна закрыла 0,91 диаметра Солнца.

В планетарии рассказали, что затмение 10 июня открывает целую серию подобных явлений на территории России. Они будут происходить в летний период с интервалом в 9 лет. Следующее затмение удастся увидеть 1 июня 2030 года в южных областях страны, а 21 июня 2039 года и 11 июня 2048 года – в Московском регионе.

Ранее научный директор Московского планетария Фаина Рублева рассказала, когда и при помощи каких приспособлений жители столицы могут наблюдать за солнечным затмением без вреда для глаз. По словам специалиста, разглядеть явление можно и невооруженным глазом, но лучше все же делать это через специальный фильтр, чтобы не навредить себе.