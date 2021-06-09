Россиянам рассказали, где будет видно редкое солнечное затмение 10 июня

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Затмение Солнца 10 июня текущего года произойдет с максимальной фазой 0,94, сообщает Московский планетарий.
Астрономическое явление произойдет в 13:40 по московскому времени. Кольцеобразная фаза в России будет видна в Якутии и на Чукотке.
Затмение начнется в Северной Америке и закончится на российском Дальнем Востоке.
"На территории России будут видны частные фазы затмения – от 0,01 в Комсомольске-на-Амуре до 0,91 в городе Певеке на Чукотке. <...> Из Москвы будут наблюдаться только частные фазы этого затмения с максимумом в 14:26 мск", – говорится в сообщении.
Как рассказал старший научный сотрудник Института космических исследований РАН Олег Угольников, безопасно для зрения наблюдать затмение позволят засвеченная фотопленка или пленка из дискет.
"Иногда компакт-диски, но они не всегда годятся. Они очень слабые, и Солнце в них будет очень ярко выглядеть", – приводит слова Угольникова РИА Новости.
В конце мая российский космический спутник "Аист-2Д" сфотографировал сразу три астрономических явления: лунное затмение, полнолуние и суперлуние.
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