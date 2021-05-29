Россияне смогут увидеть первое за 50 лет редкое солнечное затмение

Фото: Москва 24/Александр Авилов
Россияне 10 июня смогут увидеть частичное солнечное затмение, рассказал старший научный сотрудник Института космических исследований РАН Олег Угольников.
По словам астронома, при такой затененности Солнца на Земле не потемнеет, максимум в Москве придется на 14:27 местного времени. В это время Луна перекроет 27% диаметра Солнца, которое станет похоже на "откушенное яблоко".
В этот же день, отметил Угольников, жители северо-востока Якутии смогут наблюдать кольцеобразное 94-процентное затмение.
"Кстати, интересный факт, это первое за 50 лет кольцеобразное затмение, которое попадает на территорию нашей страны", – цитирует Угольникова РИА Новости.
Полное солнечное затмение в этом году наступит 4 декабря, но увидеть его можно будет только из Антарктиды, отметил астроном.
Ранее глава отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии РПЦ иеромонах Макарий (Маркиш) призвал не искать знаков свыше в астрономических явлениях. По его словам, для некоторых верующих свойственно легитимизировать собственные ошибки, заблуждения и недоумения из-за затмений.
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