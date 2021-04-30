Астрономы рассказали о затмении Луны и суперлунии в конце мая

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Суперлуние в 2021 году пройдет в конце мая и будет сопровождаться полным лунным затмением. Его смогут наблюдать жители Дальнего Востока. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Московский планетарий.

"26 мая – полное лунное затмение во время суперлуния с глубиной погружения в северную часть земной тени на 1,02 лунного диаметра, видимое на Дальнем Востоке России", – отметили в планетарии.

В РФ полную фазу смогут увидеть только вечером на Дальнем Востоке. Кроме того, полные, частные и полутеневые фазы будут видны на западном побережье Северной Америки, в Тихом океане, Индонезии, Австралии, на восточном побережье Азии.

Также 26 мая произойдет явление, которое называют суперлунием, когда Луна будет находиться наиболее близко к Земле, и, соответственно, займет на небе больший диаметр. Максимума она достигнет в 14:14 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что астрономическая площадка "Парк неба" с самым большим телескопом в городе откроется для посетителей в Московском планетарии 1 мая. Посетители смогут увидеть уникальную коллекцию солнечных часов.