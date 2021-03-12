Астрономы нашли экзопланету со второй атмосферой

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Астрономы обнаружили экзопланету со второй атмосферой. Об этом говорится в журнале The Astronomical Journal.

"Эта вторая атмосфера происходит как с поверхности, так и изнутри планеты, поэтому она служит окном в геологию другого мира... Чтобы как следует рассмотреть его, нужно проделать еще много работы, но открытие этого окна имеет большое значение", – рассказал один из авторов исследования Пол Риммер.

Речь идет об экзопланете GJ 1132 b, которая находится на расстоянии 40 световых лет от Солнца. Ученые отметили, что вулканическое тело напоминает Землю по массе и размеру. Однако главным отличием является то, что атмосфера планеты состоит из смеси водорода, метана и циановодорода.

"Сначала мы думали, что такие планеты довольно скучные, потому что они потеряли всю свою атмосферу. Но, посмотрев на наблюдения этой планеты "Хабблом" (телескоп. – Прим. ред.), мы поняли, что там есть атмосфера", – заявил еще один участник исследования Раисса Эстрела.

Ранее астрономы обнаружили вместо черной дыры неизвестное скопление масс. Для определения скрытой массы ученые взяли во внимание скорость видимых звезд. За параметрами звезд исследователи наблюдали с помощью телескопа "Хаббл", который помог им выяснить, что орбиты звезд в шаровом скоплении относятся к случайным.