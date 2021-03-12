Астрономы нашли экзопланету со второй атмосферой

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Астрономы обнаружили экзопланету со второй атмосферой. Об этом говорится в журнале The Astronomical Journal.
"Эта вторая атмосфера происходит как с поверхности, так и изнутри планеты, поэтому она служит окном в геологию другого мира... Чтобы как следует рассмотреть его, нужно проделать еще много работы, но открытие этого окна имеет большое значение", – рассказал один из авторов исследования Пол Риммер.
Речь идет об экзопланете GJ 1132 b, которая находится на расстоянии 40 световых лет от Солнца. Ученые отметили, что вулканическое тело напоминает Землю по массе и размеру. Однако главным отличием является то, что атмосфера планеты состоит из смеси водорода, метана и циановодорода.
"Сначала мы думали, что такие планеты довольно скучные, потому что они потеряли всю свою атмосферу. Но, посмотрев на наблюдения этой планеты "Хабблом" (телескоп. – Прим. ред.), мы поняли, что там есть атмосфера", – заявил еще один участник исследования Раисса Эстрела.
Ранее астрономы обнаружили вместо черной дыры неизвестное скопление масс. Для определения скрытой массы ученые взяли во внимание скорость видимых звезд. За параметрами звезд исследователи наблюдали с помощью телескопа "Хаббл", который помог им выяснить, что орбиты звезд в шаровом скоплении относятся к случайным.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: