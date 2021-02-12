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Наука

15:05

Астрономы обнаружили на месте черной дыры неизвестное скопление масс

наука

Фото: nasa.gov/NASA, ESA, T. Brown, S. Casertano, and J. Anderson (STScI)

Астрономы обнаружили вместо черной дыры неизвестное скопление масс, говорится в журнале Astronomy & Astrophysics.

"Мы нашли убедительные доказательства наличия невидимой массы в плотном ядре шарового скопления, но мы были удивлены, обнаружив, что эта дополнительная масса не является "точечной", чего можно было бы ожидать от уединенной черной дыры, а протяженной – до нескольких процентов от размера скопления", – заявил один из авторов исследования Эдуардо Витраль.

Для определения скрытой массы ученые взяли во внимание скорость видимых звезд. За параметрами звезд исследователи наблюдали с помощью телескопа "Хаббл", который помог им выяснить, что орбиты звезд в шаровом скоплении относятся к случайным.

Специалисты также сделали выводы, что невидимый компонент, учитывая его массу, протяженность и местоположение, может состоять только из остатков массивных звезд (белых карликов, нейтронных звезд и небольших черных дыр).

"Мы использовали теорию звездной эволюции и выяснили, что большая часть дополнительной массы, которую мы обнаружили, была в форме черных дыр", – заключил второй автор статьи Гари Мамон.

В декабре прошлого года астрономы из Австралии обнаружили в космосе около тысячи загадочных круглых объектов. Специалисты заметили в небе круги радиоизлучения, похожие на дымовые кольца. Сначала астрономы пришли к мнению, что это артефакты, вызванные ошибками при программной обработке, однако вскоре наличие подобных объектов в космосе подтвердили и другие радиотелескопы.

По мнению ученых, радиокруги могли образоваться в небе в результате ударных волн от взрывов в далеких галактиках, быстрых радиовсплесков или столкновений нейтронной звезды и черной дыры. При этом точных версий их происхождения у ученых пока нет.

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