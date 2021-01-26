Физик рассказал, когда наступит конец света

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Научный сотрудник в Лондонском королевском обществе и профессор Манчестерского университета, физик Брайан Кокс предложил, что конец света на Земле наступит через миллиард лет. Об этом сообщает издание Express.

Ученый отметил, что причиной исчезновения жизни на планете станет истощение запасов водорода у Солнца.

"Солнце не исчезнет просто так: когда у него закончится топливо для переработки (водород), его ядро будет разрушаться и выделяемое тепло заставит внешний слой звезды расширяться. Из-за этого температура на Земле повысится, и в итоге существование жизни на планете закончится", – заявил Кокс.

Он добавил, что, когда на Земле все живое исчезнет, Солнце достигнет огромных размеров и заполнит весь горизонт.

Ранее ученые из японской Национальной астрономической обсерватории составили трехмерную карту галактики и выяснили, что Земля движется к сверхмассивной черной дыре быстрее, чем считалось ранее.

