Названа возможная причина потери воды с Марса

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Американские ученые в ходе исследования выявили одну из возможных причин, по которой произошла потеря воды с Марса, сообщает "Вечерняя Москва".

Специалисты установили, что вода на Марсе превращается в атомарный водород, когда во время пыльных бурь доходит до верхних слоев атмосферы. После этого в таком состоянии она уходит в космос.

Ученые считают, что этот процесс повлиял на изменение климата планеты. Также они выяснили, что в зависимости от сезона в верхних слоях атмосферы изменялось количество воды. По их словам, пика оно достигало во время южного лета, а в период пыльных бурь увеличивалось.

Ранее ученые обнаружили на орбите Марса фрагмент Луны. Исследователи из Северной Ирландии приняли решение изучить, по какой причине астероид 101429 занимает обособленное положение. Ученые сравнили аспекты отражения 101429 и астероидов из семейства Эврики и нашли отличия, которые указали астрономам на то, что у объектов различается состав. При этом исследователи отметили, что спектр 101429 схож с лунным.