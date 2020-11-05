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Ученые обнаружили на орбите Марса фрагмент Луны. Результатами исследования они поделились в журнале Icarus.

Астероид 101429 (1998 VF31) исследователи относят к троянским – это небольшое небесное тело, которое попало в гравитационно-сбалансированные области на околосолнечных орбитах планет.

К настоящему моменту ученые выявили более 7,5 тысячи таких объектов, большинство из которых находятся на орбите Юпитера. Однако девять таких астероидов есть и у Марса. Почти всех из них астрономы относят к семейству Эврики.

Исследователи из Северной Ирландии приняли решение изучить, по какой причине астероид 101429 занимает обособленное положение. Ученые сравнили аспекты отражения 101429 и астероидов из семейства Эврики и нашли отличия, которые указали астрономам на то, что у объектов различается состав. При этом исследователи отметили, что спектр 101429 схож с лунным.

"Спектр этого астероида кажется почти идентичным тем частям Луны, где есть обнаженные коренные породы", – приводится в релизе высказывание исследователя Галина Борисова.

Поэтому ученые предположили, что объект может быть древним фрагментом первоначальной твердой коры Луны. Исследователи отметили, что отколоться он мог из-за "атаки" на Луну больших астероидов.

"Осколок от такого столкновения мог достигнуть орбиты Марса, когда планета еще формировалась, и был захвачен облаком троянских астероидов", – пояснили астрономы.

Однако исследователи предположили и альтернативные варианты. Они отметили, что астероид может быть необычным фрагментов самого Марса или, например, типовым астероидом, который изменился из-за солнечного выветривания.

Для получения более точных выводов необходимо использовать более мощные спектрографы, добавили исследователи.

Ранее астрономы обнаружили планеты с условиями для жизни лучше, чем на Земле. Из 4,5 тысячи известных экзопланет ученые выделили 24.