Билеты в Московский планетарий начали продавать только онлайн

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

С 19 октября билеты в Московский планетарий начали продавать в онлайн-формате. Другие опции временно недоступны.

"С понедельника, 19 октября, в соответствии с приказом департамента культуры Москвы от 15 октября реализация всех​ билетов на посещение наших залов будет осуществляться только в электронной форме на нашем сайте", – уточнили в пресс-службе учреждения.

В планетарии напомнили, что посещать его можно только при соблюдении мер профилактики коронавируса. На гостях учреждения должны быть перчатки и медицинские маски.

Согласно приказу департамента культуры Москвы, с 19 октября во всех учреждениях, подведомственных ему, можно приобрести билеты только онлайн. Продажи организованы на официальных сайтах и на портале mos.ru.

