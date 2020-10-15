Билеты в театры и музеи Москвы можно будет приобрести только онлайн

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Билеты в учреждения культуры Москвы с 19 октября можно будет приобрести только в электронном виде. Продавать их будут, в частности, на портале mos.ru. Об этом сообщается в приказе департамента культуры столицы.

"Учреждениям культуры и иным организациям, подведомственным департаменту культуры города Москвы, на период действия режима повышенной готовности обеспечить с 19 октября 2020 года реализацию билетов на посещение в зданиях или помещениях всех экспозиций и мероприятий, в том числе проводимых третьими лицами, исключительно в электронной форме", – говорится в документе.

Подписанный руководителем ведомства Александром Кибовским приказ рассматривается как мера безопасности на фоне распространения коронавируса в Москве. Электронные продажи билетов позволят контролировать 50-процентную заполняемость залов и соблюдать динамическую рассадку.

Специализированный сервис на базе портала mos.ru заработает с 19 октября. Новая платформа поможет организовать дистанционную продажу билетов для небольших городских учреждений. Помимо этого, к системе смогут подключиться любые другие организации культуры и искусства.

На старте программы пользователям будут доступны около 150 площадок. При этом речь идет не только об учреждениях, расположенных в центре города, но и заведениях даже в самых отдаленных частях Москвы.

Тенденция на цифровизацию услуг просматривается не только в столице, но и по всей стране. Ранее президент России Владимир Путин поручил перевести в электронный формат все социально значимые госуслуги. Проект планируется реализовать к 2023-му году.

