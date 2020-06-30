Третьяковка станет пускать посетителей по сеансам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Арина Куташева
Государственная Третьяковская галерея, которая снова откроет свои двери 3 июля, введет систему посещения экспозиций по сеансам, сообщает "Газета.ру".
Любители искусства смогут проходить в музей с 30-минутным интервалом в составе группы из пяти человек. Рекомендуемое время осмотра составляет два часа.
Такая же система будет работать в Доме-музее Виктора Васнецова и Музее-квартире Аполлинария Васнецова, однако время осмотра музеев – до 45 минут.
На входе посетителям будут измерять температуру. Тем, кто не пройдет температурный контроль, можно будет воспользоваться билетом в другой день.
Кроме того, при посещении галереи нужно будет придерживаться маршрута осмотра, использовать индивидуальные средства защиты и соблюдать дистанцию в 1,5–2 метра. При этом антисептики и спреи нужно будет оставлять в камере хранения.
Ранее сообщалось, что Третьяковская галерея подготовила для своих гостей специальные маршруты с учетом рекомендаций Роспотребнадзора.
В музее будет нанесена специальная навигация, будут планы и таблички, которые помогут посетителям сориентироваться в пространствах. Уточняется, что маршрут не совсем обязателен – если посетитель захочет вернуться или посмотреть произведение, которое уже видел, то можно вернуться.
С 16 июня в городе возобновили работу культурные учреждения, в том числе музеи. Сергей Собянин отменил режим самоизоляции и график пропусков.
Помимо того, в управлении Роспотребнадзора по Москве рассказали о новом режиме работы музеев. Рекомендовано разделить коллектив по принципу цеховой работы, исключающему необходимость контактов между сотрудниками коллектива.
"Интервью": Александр Кибовский – о работе культурных учреждений столицы
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