В управлении Роспотребнадзора по Москве рассказали о новом режиме работы музеев

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Начальник отдела надзора за объектами коммунально-бытового назначения и средой обитания человека столичного управления Роспотребнадзора Алексей Худобородов рассказал об ограничительных мерах, которых придерживаются музеи после открытия.
16 июня в столице стартовал новый этап снятия ограничений, которые были приняты из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. В Москве свои двери для посетителей открыли летние веранды ресторанов и кафе, библиотеки, риелторские конторы, службы проката, рекламные, консалтинговые и другие учреждения. Снимаются ограничения на оказание плановой помощи в стоматологических клиниках.
Музеи Москвы также начинают свою работу с учетом требований эпидемиологической безопасности, которые разработал департамент культуры на основе рекомендаций столичного управления Роспотребнадзора.
По словам Худобородова, перед открытием учреждения обязаны провести тщательную уборку помещений с использованием сертифицированных средств дезинфекции, а также очистить и продезинфицировать системы вентиляции.
Рекомендовано разделить коллектив по принципу цеховой работы, работы посменно, исключающему необходимость контактов между сотрудниками коллектива.
Потоки посетителей на входных группах будут разводиться. В музеях обеспечат социальное дистанцирование – сделают разметку как для сотрудников, так и для посетителей.
Перед началом работы, а затем каждые три часа сотрудникам будут измерять температуру. Термометрия рекомендована и для посетителей на входе. Масочно-перчаточный режим обязателен для всех находящихся на территории музеев – как работников, так и гостей. При входе будут стоять санитайзеры.
Кроме того, управление Роспотребнадзора рекомендует установку защитных экранов для сотрудников, работающих в контакте с посетителями: кассиров, гардеробщиков, сотрудников, выдающих аудиогиды. Также необходимо дезинфицировать все контактные поверхности в музеях каждые 1-2 часа, обрабатывать помещения в специальных костюмах, защищающих органы дыхания и глаза.
Руководитель департамента культуры Александр Кибовский попросил директоров музеев быть внимательными к своим сотрудникам, поберечь людей старшего возраста, лиц с хроническими формами заболеваний, а также беременных женщин, по возможности оставить их на дистанционной работе.
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